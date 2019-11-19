Джакарта, , 13:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы дизайн президентского дворца в новой столице государства больше не напоминал голландскую колониальную эпоху, а скорее отражал разнообразие Индонезии, сообщает Kompas.

«Президент хочет, чтобы новый президентский дворец отражал специфику Индонезии», — заявил министру планирования национального развития Сухарсо Моноарфа после встречи с президентом Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте.

Известно, что Индонезия в настоящее время имеет пять президентских дворцов. Исторически, большинство президентских дворцов, включая дворцы в Джакарте и Богоре, были построены при правительстве Голландии, а дворец, расположенный на Бали, возвели во времена правления президента Сукарно.

Правительство Индонезии также намерено украсить территорию вокруг новой столицы.

«Мы будем эксплуатировать залив, чтобы показать, что мы — морская страна, островная нация», — заявил Сухарсо Моноарфа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национального планирования и развития Индонезии заявил, что перенос столицы в регентство Кутаи Картанегара и регентство Пенаджам Пасер Утара, расположенные в провинции Восточный Калимантан, будет произведена не позднее 2024 года.

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