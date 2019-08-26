Джакарта, , 12:12 — REGNUM

Министр национального планирования и развития Бамбанг Броджонегоро заявил, что перенос столицы в регентство Кутаи Картанегара и регентство Пенаджам Пасер Утара, Восточный Калимантан, будет произведена не позднее 2024 года, сообщает информационное агентство Antara.

«Мы подготовим землю, а затем инфраструктуру, так что, если в конце 2020 года начнется строительство, то к 2024 году перенос столицы будет осуществлен», — заявил Бамбанг Броджонегоро в государственном дворце в Джакарте 26 августа.

В этот день президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении вице-президента Юсуфа Каллы объявил о расположении новой столицы Индонезии на территории 180 тыс. гектаров в двух районах: Кутаи Кертанегара и Пенаджам Пасер Утара.

«Я также должен сказать, что центр правительства будет перенесен, а Джакарта станет международным деловым центром», — добавил Бамбанг Броджонегоро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезиинапомнил, что выбор новой столицы государства не конкурс.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр планирования нацразвития Индонезии о переносе столицы: «Не конкурс»