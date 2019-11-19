Душанбе, , 13:36 — REGNUM В столичном зоопарке Таджикистана сменилось руководство. На должность директора учреждения вместо Махмадали Шарипова назначен другой сотрудник зоопарка — Маъруф Тошев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Душанбе.

По словам персонала зоопарка, городская мэрия провела проверку деятельности данного учреждения и выявила ряд недостатков, после чего «нам сообщили, что директор снят с должности». Сотрудники предположили, что это связано со смертью оленя и страуса.

В мэрии также подтвердили эту информацию, уточнив, что причиной смены руководства зоопарка стала «плановая ротация» и «выявленные недостатки» в работе Шарипова. Помимо этого, в мэрии отметили, что планируется строительство нового зоопарка, который скорее всего будет располагаться на окраине Душанбе.

Напомним, что ранее зооактивисты таджикистанской столицы опубликовали в социальной сети Facebook обращение к общественным организациям и мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой закрыть зоопарк и отпустить на волю животных, находившихся на его территории. Так как, по их мнению, животные не получают должной заботы и проживают в неподобающих условиях.