Душанбе, , 23:22 — REGNUM Зооактивисты столицы Таджикистана города Душанбе направили в мэрию обращение, в котором попросили мэра столицы Рустама Эмомали закрыть зоопарк. Текст обращения также был опубликован в социальной сети Facebook.

Душанбинские зооактивисты также обратились за помощью к таджикистанским общественным организациям.

«Нам важно, чтобы его (обращение) поддержали не только душанбинские, но и другие организации с регионов РТ (Республики Таджикистан)», — говорится в обращении.

В своём обращении активисты обратили внимание градоначальника на невыносимые условия содержания животных: тесные и несовременные вольеры и клетки, на то, что животные «хронически недоедают, не получают адекватной ветеринарной заботы, болеют различными заболеваниями, страдают физически и морально, многие умирают». При этом персонал зоопарка недостаточно квалифицирован и опытен и не может полноценно ухаживать и заботиться о диких животных зоопарка.

Зооактивисты настаивают, что на протяжении многих лет ситуация в столичном зоопарке изменилась, но лишь в худшую сторону. В связи с этим они в своем обращении выдвинули ряд требований.

«1) Полностью закрыть столичный зоопарк в самое ближайшее время. Нанять квалифицированных сотрудников, которые могли бы незамедлительно оказать необходимую помощь оставшимся животным.

2) Привлечь специалистов и решить вопрос о судьбе животных. Часть животных может быть передана зоопаркам в других странах, часть может быть отпущена на волю после курса реабилитации. Если животные находятся в критическом состоянии и постоянно испытывают боль, они должны быть усыплены на основе экспертного заключения.

3) Создать комиссию, которая бы провела расследование, выявила ответственных за состояние, в котором находятся зоопарк и его обитатели и привлекла бы к ответственности виновных.

4) Оставить территорию зоопарка общественной зоной рекреации с возможной трансформацией в городской экологический центр и парк…»

Напомним, что власти Таджикистана не раз обещали перенести зоопарк на новое место, а также улучшить условия содержания животных. Однако никаких конкретных мер власти до сих пор не предприняли.