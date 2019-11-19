Магас, , 13:26 — REGNUM В Ингушетии устанавливают причины, по которым оказалась в аварийном состоянии больница в Джейрахском районе. Она построена и введена в эксплуатацию всего пять лет назад, однако ее состояние вызывает опасение властей в связи с опасностью пребывания в ней граждан.

Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов после инспекционной поездки в район поручил направить в больницу экспертов, чтобы те вынесли вердикт — можно ли эксплуатировать здание в дальнейшем, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главу субъекта.

В настоящее время дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации здания, видны даже не специалистам. Так, появились трещины в несущих конструкциях, имеются разрушения несущих монолитных, железобетонных балок каркаса, в шахте лифта собирается вода.

Между тем, сметная стоимость учреждения здравоохранения составила свыше 346 млн рублей. Очевидно, после проведения проверок вопросы о качестве стройки будут предъявлены директору подрядной организации «Эрзи» Ахмеду Алиеву.

Отметим, это уже не первое сооружение социального назначения, качество которого вызвало нарекания у властей Ингушетии. Руководитель республики призвал организовать по всем фактам проверки и найти виновных.

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