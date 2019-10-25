Магас, , 13:27 — REGNUM Власти Ингушетии озаботились неудовлетворительным состоянием учреждений здравоохранения. Сданные в сравнительно недавнем времени больницы были построены с нарушениями. Необходимо привести их в порядок, а тех, кто виновен в данной ситуации, призвать к ответственности. Об этом 24 октября заявил в ходе совещания, посвященного проблемам в сфере здравоохранения, глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По словам Калиматова, «больницам два-три года, а они уже разваливаются». Налицо несоответствие новых зданий техническим нормам. Глава Ингушетии напомнил, что новые учреждения здравоохранения были сданы в эксплуатацию с разрешения инспекции строительного и жилищного надзора и минздрава региона.

«Руководители этих ведомств, согласно должностным регламентам, должны были лично участвовать в контроле, они же подписывали акты при явном нарушении всех норм строительства», — возмутился Калиматов.

Он потребовал от правительства собрать материалы по фактам халатности к 20 декабря, когда состоится очередное заседание по данной проблеме.

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