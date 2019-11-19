Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Ровно 195 лет назад, 19 ноября (7 по старому стилю) 1824 года Санкт-Петербург пережил самое катастрофическое наводнение в своей истории. Уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ординара, при том что уровнем начала наводнения считается отметка в 160 см.

Наводнение 1824 года нанесло колоссальный материальный ущерб столице Российской империи и привело к большим человеческим жертвам.

«Залив половину города, стихия полностью разрушила 324 дома и повредила половину всех имевшихся строений. Данные о погибших разнятся, по меньшим подсчетам, погибло около 200 человек, по максимальным — порядка 4000», — отмечает обозреватель ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Читайте подробнее о наводнении 1824 года: Затоплена половина города. Сильнейшее наводнение за всю историю Петербурга

Добавим, что через сто лет, 23 сентября 1924 года, город на Неве, который уже назывался Ленинградом, вновь пережил одно из самых масштабных наводнений за свою историю. Невская вода поднялась тогда на 380 см выше ординара. Был затоплен весь центр города. Наводнение вновь причинило огромный ущерб, не обошлось и без человеческих жертв.

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В настоящее время от наводнений Петербург защищает дамба — Комплекс защитных сооружений в Финском заливе. С момента начала его работы КЗС проедотвратил 18 наводнений, в том числе несколько особо опасных.

Комплекс защитных сооружений гарантированно защищает от подъёма воды со стороны Финского залива на 515 см, тогда как максимальный уровень подъема воды, напомним, составил 421 см в 1824 году.