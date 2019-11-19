Москва, , 08:11 — REGNUM В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.

В экипаж из трёх человек для полёта на МКС всегда входил один или два иностранных астронавта, в том числе американские. Однако для предстоящих полётов стороны не согласовали участие астронавтов из США. Как отметили некоторые иностранные издания, ситуация связана антироссийскими санкциями, объявленными Вашингтоном за «агрессию России на Украине».

Вместе с тем, ранее глава NASA Джим Брайденстайн обратился главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить по одному месту для американских астронавтов. Такое обращение связано с тем, что в США не успевают запустить собственные космические корабли в определённые сроки.

Читайте также: Россия готова обсуждать возможность полета астронавта США на «Союзе»

Читайте ранее в этом сюжете: NASA не допустит отсутствия астронавтов США на МКС — Брайденстайн