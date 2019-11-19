Москва, , 08:13 — REGNUM Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают дать сотрудникам ФССП полный доступ к кредитным историям должников и, таким образом, помочь им защитить граждан от злоупотреблений коллекторов. Об этом 19 ноября сообщает РБК.

Проект соответствующих поправок в закон «О кредитных историях» подготовлен Министерством юстиции совместно с ФССП.

По действующему законодательству, Бюро кредитных историй имеет право передавать приставам только титульную и основную части кредитного отчёта. Согласно предлагаемым поправкам, сотрудники ФССП смогут получить доступ и к дополнительной части кредитной истории, которая поможет обнаружить нарушения в правилах взыскания долга, допущенных организациями, заставляющие граждан выплачивать намного большую сумму, чем это позволяют ограничения.

Как подчёркивается экспертами, ситуации, когда помимо разрешённых пени и штрафов, взыскатель добавляет к сумме долга значительные дополнительные штрафы, не являются единичными.

Также Минюст предлагает с помощью поправок в закон «О связи» позволить приставам выявлять злоупотребления коллекторов, связанные с ограничениями на количество звонков должникам.

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