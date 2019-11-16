Москва, , 08:24 — REGNUM Коллекторы, ставшие кошмаром для ряда граждан России, дали совет заемщикам, как правильно брать кредиты. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.

Морозов рассказал, что для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформление займа провести своеобразный «краш-тест», который заключается в том, чтобы попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.

«Когда заемщик видит на бумаге платеж 30 тысяч рублей, то ему трудно в ряде случаев понять и сопоставить свои возможности и силы платить именно эту сумму», — пояснил Морозов.

Также он отметил, что в идеале, платеж по кредиту не должен превышать 30−40% от дохода.

Ну и конечно нужно внимательно читать все документы по кредиту, перед тем, как их подписывать.