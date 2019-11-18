Новосибирск, , 09:48 — REGNUM По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 18 ноября, в Новосибирске во второй половине дня ожидается небольшой снег, слабая метель. В городе будет дуть юго-западный ветер — 7−12 м/с, температура воздуха от — 1 до — 3 °C, на дорогах гололедица.

Клод Моне. Мороз. 1875

Однако уже со вторника, 19 ноября, в Новосибирской области ожидается похолодание до — 15 °C, при прояснениях до — 23 °C, по северо-западу до — 30 °C. Будет облачно, снег, метели, на дорогах местами гололедица.

В среду, 20 ноября, в регионе морозы усилятся до — 25 °C, местами до — 30 °C, по северу до — 35 °C. А в четверг, 21 ноября, до — 31 °C местами до — 36 °C.

К вечеру четверга синоптики прогнозируют небольшое потепление — до — 21 °C. В пятницу, 22 ноября, обещают — 18 °C. В выходные будет более комфортная погода — до — 12 °C.