Москва, , 22:03 — REGNUM Группа из 32-х российских детей была доставлена самолётом МЧС России в Москву из Ирака. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Ил-76 МЧС России Sergey Kustov

Спецборт приземлился в аэропорту в Жуковском, на борту самолёта находится 32 ребёнка в возрасте от одного до трёх лет. В Ираке эти дети находились в местах лишения свободы.

Уточняется, что сразу по прилёту все дети будут доставлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России. Там дети пройдут комплексное обследование. В медучреждении уже все подготовлено к приёму детей.

Этот рейс стал четвёртым и заключительным в рамках программы эвакуации российских детей из Ирака. Как отметили в Минздраве, детям при необходимости будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Всего с декабря 2018 года в Россию из Ирака было доставлено 122 ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным уполномоченного при президенте России по правам человека Анны Кузнецовой, в ноябре из Ирака вернутся более 30 российских детей, которые попали там в тюрьмы вместе с родителями.

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