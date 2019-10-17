Москва, , 15:34 — REGNUM Группа из 30 детей вместе с родителями вернется в Россию из тюрем Ирака в ноябре. Об этом, как передает Рен ТВ, 17 октября рассказала уполномоченный при президенте России по правам человека Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

Как сообщила детский омбудсмен, на 26 детей уже готовы документы, надо еще их оформить на четверых. После этого иракский суд должен вынести соответствующее решение.

Кузнецова рассчитывает, что это может произойти уже в ноябре текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, в июле из Ирака спецрейсом доставили в Россию 33 ребенка. Их матерей обвинили в участии в террористических организациях. Дети родились в России, но были вывезены родителями на Ближний Восток.