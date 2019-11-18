Новосибирск, , 16:53 — REGNUM Бывший председатель Сибирского отделения СО РАН Александр Асеев покинул Россию, отбыв из Новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Дубаи, сообщает портал «Родные берега» со ссылкой на читателя.

Напомним, что сегодня, 18 ноября, в Сибирском отделении РАН прошли обыски.

Читайте также: В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

«Позже выяснилось, что Асеев действительно покинул страну, но направился на отдых, по завершению которого вернется в Новосибирск», — уточняет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По данным СКР, подозреваемый заключил с председателем президиума СО РАН в нарушение закона на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа. Позже было зарегистрировано право собственности на дом за дочерью председателя президиума СО РАН — РФ лишилась объекта недвижимости.

По данным СМИ, в коттедже сейчас проживает академик Асеев.