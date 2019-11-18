Новосибирск, , 11:08 — REGNUM Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня утром, 18 ноября, силовики провели обыски в новосибирском Академгородке. СМИ сообщали, что они связаны с незаконной приватизацией коттеджа.

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Как уточнили в СУ СКР по Новосибирской области, в 2014 году подозреваемый, замещая должность управляющего делами СО РАН, в нарушение закона заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа. А в 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный дом за дочерью председателя президиума СО РАН. Из-за чего РФ лишилась объекта недвижимости. Ущерб оценивается в 67 млн рублей.

Расследование дела продолжается.