Москва, , 11:25 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, в России празднуют день рождения зимнего волшебника — Деда Мороза. Основные торжества проходят в Великом Устюге, сообщается на сайте Деда Мороза.

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На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят праздничные мероприятия. В этот день по традиции зажигаются огни на первой новогодней ёлке.

Также сегодня начинает работать Почта Деда Мороза. Написать письмо можно по адресу: 162 390, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16−17 ноября состоялись праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза.

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