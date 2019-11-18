Москва, , 11:17 — REGNUM Сайты в России хотят обязать предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. соответствующие поправки в законы о СМИ и об информации подготовила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций совместно с медиакомпаниями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

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Отмечается, что у государства есть потребность в анализе данных о том, какой контент предпочитают смотреть граждане. Однако пока таких единых данных недостаточно, в том числе у самих рекламодателей и производителей контента. Что касается телевидения, то здесь каналы и рекламодатели уже давно договорились о едином стандарте данных, которые они получают из информации аналитической компании Mediascope. В интернете же конкурируют несколько систем учёта посетителей сервисов — от Mediascope, «Яндекса», Rambler Group, LiveInternet, Google и другие.

Отмечается, что законопроект пока недостаточно проработан: непонятно, какие сайты будут обязаны предоставлять данные и какую именно информацию ожидают получить от интернет-компаний. При этом в документу уже прописаны санкции за отказ сайтов от предоставления информации о своей аудитории — вместо штрафа сайту могут запретить размещать рекламу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра связи РФ Алексей Волин считает, что универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента. По его мнению, без неё не будет развития индустрии.