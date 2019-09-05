Москва, , 09:43 — REGNUM Единую государственную систему учета просмотров интернет-контента хотят создать сотрудники администрации президента РФ и профильные чиновники. Об этом пишут 5 сентября «Ведомости».

Пользователи интернета (cc) geralt

Сотрудники нескольких ведомств и представители ряда медиакомпаний подтвердили изданию, что идея находится в стадии обсуждения и консультаций. Концепция интернет-учета пока не проработана, в качестве аналогов рассматривают мониторинг аудитории телеканалов и систему учета билетов в кинотеатрах.

Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента, без неё не будет развития индустрии, считает замминистра связи Алексей Волин. С ним солидарен глава Роскомнадзора Александр Жаров, указавший на недостоверность для рекламодателей разрозненных данных о посетителях онлайн-площадок.

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