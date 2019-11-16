Москва, , 07:36 — REGNUM Остаток средств материнского капитала, который планируют получить граждане России, будет проиндексирован с 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату или ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, остаток средств будет проиндексирован в 2020 году», — пояснили в фонде.

Ранее, напомним, вице-премьер России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщала, что уровень индексации материнского капитала в новом году составит 3,8%. Таким образом, вместо нынешних 453 тыс. рублей жители России смогут рассчитывать на 466 тыс. рублей. В проекте бюджета Пенсионного фонда на 2020−2022 на эти цели закладывается почти триллион рублей.

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