Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году выдано уже более 10 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал, сообщает региональное отделение ПФР.

Всего же с начала действия программы в регионе выдано уже более 185 тысяч сертификатов, из которых 14,6 тысячи — в 2018 году.

«В следующем году наш регион, скорее всего, перешагнёт 200-тысячный «рубеж» по числу «капиталистов», — отмечают в отделении ПФР.

При этом в 2020 году в проекте бюджета запланирована индексация размера материнского капитала. Он составит порядка 466 тысяч рублей. В 2019 году размер МСК составляет 453,26 тыс. рублей.

Отметим, что почти 80% новосибирских семей, являющихся владельцами МСК, уже полностью или частично распорядились средствами капитала.