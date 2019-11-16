Благовещенск, , 07:04 — REGNUM Генеральный директор частного охранного предприятия, охранявшего колледж в Благовещенске, в котором студент устроил стрельбу, арестован на два месяца. Такое решение 16 ноября вынес Благовещенский городской суд.

Арест продлится до 14 января 2020 года.

Решение вынесено на основании ходатайства следователя, который ранее обратился к суду с просьбой об аресте подозреваемого. Следствие считает, что руководитель охранного предприятия может скрыться или по-другому повлиять на ход расследования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель охранного предприятия обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В вину гендиректору ЧОП вменяется то, что он допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека, не имеющего соответствующего разрешения на охранную деятельность. Это привело к трагедии.

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