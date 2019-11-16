Благовещенск, , 05:59 — REGNUM Следствие попросило Благовещенский городской суд арестовать руководителя частного охранного предприятия охранявшего колледж, в котором двумя днями ранее студент устроил стрельбу. Соответствующее ходатайство заявлено 16 ноября в ходе судебного заседания.

«Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс <…> следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель следствия.

По его мнению, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.

Напомним, обвинение генеральному директору охранной организации было предъявлено 15 ноября. Следователи считают его виновным в том, что он допустил к охране здания колледжа человека, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пронёс в здание учебного заведения охотничье ружьё и открыл стрельбу по сокурсникам. В результате на месте погиб одногруппник нападавшего, ещё трое студентов были доставлены в больницу, а сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

Читайте также: В Благовещенске после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие требует ареста гендиректора ЧОП после стрельбы в Благовещенске