Благовещенск, , 09:07 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал областным депутатам о причинах трагедии, произошедшей в Амурском строительном колледже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Василий Орлов рассказал, что зачастую преподавательское сообщество, родители и сами ученики не хотят выносить сор из избы, что впоследствии приводит к трагическим событиям.

«Это причины, когда ребёнок оказывается в не комфортной обстановке. Как следствие, происходят такие ситуации, как та, что произошла у нас вчера», — рассказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Орлов пообещал оказать всесильную поддержку всем пострадавшим в трагедии, произошедшей в Амурском строительном колледже в четверг, 14 ноября. Студент принёс в учебное заведение ружьё и открыл стрельбу по сокурсникам. Один студент от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. Трое доставлены в больницы. Стрелявший покончил с собой.