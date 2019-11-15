Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд в пятницу, 15 ноября, отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Мацицкого, проходящего по уголовному делу об экстремизме, незаконной предпринимательской деятельности и «отмывании» преступных доходов.

Мацицкий, которого считают учредителем и лидером «Саентологической церкви Санкт-Петербурга», является одним из фигурантов расследуемого уже несколько лет громкого «дела сайентологов». Вместе с ним в июне 2017 года были задержаны еще несколько активистов это структуры, затем большинство их было отправлено

Суд избрал Мацицкому меру пресечения в виде запрета определенных действий и освободил из-под стражи в зале суда.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла незаконный доход в размере более 276 млн рублей. Сотрудники петербургского управления ФСБ провели обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и обнаружили доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой группы, в том числе — совершение ими преступлений на почве экстремизма.

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Как сообщалось ранее, ФСБ продолжает расследование возбужденного ранее уголовного дела по факту осуществления членами религиозной группы так называемых сайентологов — последователей религиозно-философского учения Рона Хаббарда — действий, направленных на организацию экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, а также незаконной предпринимательской деятельности.

Еще одно уголовное дело было возбуждено следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу отмывании преступных доходов одним из обвиняемых сайентологов.

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