Москва, , 15:18 — REGNUM Бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, который был приговорен по коррупционной статье к 13-ти годам лишения свободы, отправили 15 ноября по этапу в колонию. Об этом сообщил адвокат Александр Горбатенко.

Как рассказал юрист, осужденный отправлен в особую колонию, где отбывают наказание бывшие сотрудники МВД и других силовых структур. Но Горбатенко не знает пока, в какую именно.

Как передавало ИА REGNUM, суд вынес обвинительный вердикт Захарченко в июне текущего года, который подозревался во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Кроме 13 лет лишения свободы, экс-полковник МВД должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В ноябре его признали склонным к побегу и опасным для сотрудников исправительных учреждений.

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