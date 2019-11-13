Москва, , 10:37 — REGNUM Защита бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, осуждённого по коррупционной статье к длительному сроку лишения свободы, обжалует в суде решение о признании его склонным к побегу. Об этом 13 ноября заявил адвокат осужденного Александр Горбатенко.

«Мы обжалуем данное решение в Лефортовском суде», — сказал ТАСС Горбатенко.

По его словам, 7 ноября в СИЗО Захарченко ознакомили с протоколом комиссии, где написано, что он склонен к побегу и нападению на сотрудников изолятора. Вместе с тем на саму комиссию Захарченко не пригласили, добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Он также должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей

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