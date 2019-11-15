Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Жалоба на заключение под стражу историка Олега Соколова, который сознался в убийстве сожительницы, была подана из-за отсутствия документов о помещении, где бы подследственный мог находиться на время домашнего ареста. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

По его словам, просить о домашнем аресте Соколова в квартире на Мойке, где была убита 24-летняя Анастастия Ещенко, было бы кощунством. Другое помещение готовы предоставить родственники подозреваемого, адвокаты занимаются подготовкой бумаг. Они не смогли этого сделать до решения суда о заключении Соколова под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Октябрьский районный суд поместил историка под стражу сроком на два месяца, до 8 января. Его защита подала апелляцию, но свою подпись под документом Соколов не поставил. Отказываться от жалобы он тоже не стал, адвокаты подали её без подписи.

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