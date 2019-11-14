Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает изменение меры пресечения его подзащитному на не связанную с содержанием под стражей позволит сохранить рассудок подзащитного. Об этом Александр Почуев заявил журналистам 14 ноября.

Напомним, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. По версии следствия, мужчина застрелил в девушку из обреза, после чего расчленил тело и выбросил в реку Мойку.

«Он научный деятель, историк… Оказавшись один на один, и ни с кем, кроме следствия и защиты, не может общаться — большая доля вероятности, что он может просто потерять рассудок. Стоит ли научного деятеля лишать этого?», — отметил Александр Почуев.

По словам адвоката, у него нет достоверных доказательств, что именно Соколов убил Ещенко. В качестве аргумента, защитник напомнил, что его подзащитный за последние пять лет подготовил много научных трудов совместно с Ещенко.

«Она была его музой, помогала писать ему книги, и она относится к тому, что сейчас перечеркнуто. Не стоит сразу линчевать и сжигать его труды, — отметил Почуев. — Эта история двух любящих людей. Очевидно, что девушки в столь юном возрасте с мужчиной солидного возраста руководствуются определенными соображениями, и мы надеемся, верим, что это была любовь. Нельзя таким взглядом, как мы видим на фотографиях, смотреть на нелюбимого мужчину, если, конечно, ты не хорошая актриса».

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Также он уточнил, что планирует обратиться в СКР с требованием прекратить распространять информацию о проводимых следственных действиях.

«На сайте Следственного комитета опубликованы видео с домашних обысков. Мы считаем это явным нарушением, как минимум, равноправия сторон в уголовном процессе. Следствие предоставляет общественности доказательства гораздо раньше, чем защита и, более того, разглашается личная тайна», — резюмировал Почуев.

Напомним, адвокат обжаловал заключение Соколова под стражу в горсуде Петербурга. Тем временем сам Соколов не настаивал на этом. Он дает показания следствию и признаёт свою вину в убийстве.

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