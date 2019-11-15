Москва, , 10:37 — REGNUM Британская автокомпания Bentley привезла в Россию три модели Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner из лимитированной серии. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Bentley Continental Motor.ru

Ограниченная серия посвящена юбилею британской марки. Всего было выпущено 100 моделей Continental GT.

Особенностью коллекционного автомобиля является то, что каждая из ста моделей имеет в себе частичку легендарного спорткара Биркина Blower № 9, который принимал участие в 1930 году в гонке «24 часа Ле-Мана». Как и свой прототип современное авто окрашено в зеленый цвет Viridian, а на решётке радиатора нарисована цифра «9».

Частичка девяностолетнего «артефакта» находится посередине приборной панели поворотного дисплея Continental GT. Это деревянная вставка из сиденья автомобиля Биркина.

Салон автомобиля обтянут темно-зеленой кожей, а на кресла нанесены фирменные эмблемы «В». Особо стоит отметить, дефлекторы системы вентиляции, которые покрыты золотом на 18 карат.

Ранее компания Rolls-Royce представила в Москве автомобиль Phantom Tranquillity с кусочком метеорита под названием Муонионалуст. Метеорит вмонтирован в контроллер регулировки громкости. Стоит эта модель 60 млн рублей.

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