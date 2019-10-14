Лондон, , 15:11 — REGNUM Bentley представила новую версию Blackline для седана Flying Spur. Об этом сообщается на сайте британской автокомпании.

Bentley Flying Spur Bentley

Отличие этой версии от других заключается в полной замене всех хромированных деталей авто на черный глянец. Необычный окрас приобрели новая легендарная крылатая литера «В» на капоте седана, характерные планки радиаторной решетки, «матричные» вставки на бампере, окантовка боковых окон и накладки на двери, а также на задний бампере.

Кроме того, окантовка фар и задних фонарей, дверные ручки, воздухозаборники на крыльях и выхлопные патрубки также приобрели темное исполнение.

В версии Blackline седан «обут» в 21-дюймовые легкосплавные колесные диски 5 Tri-Spoke. Также в качестве опции можно выбрать 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving.

Стоит отметить, что эта комплектация также доступно для модели Continental GT.

Напомним, в России новый Flying Spur можно заказать по цене 15 млн 190 тыс. рублей. Однако получить эту модель покупатели смогут лишь в 2020 году.

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