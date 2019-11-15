Гонконг, Китай, , 06:30 — REGNUM Пожилой санитарный работник скончался в госпитале Гонконга после того, как получил удар кирпичом по голове со стороны одного из бунтарей, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Таким образом, это первая зарегистрированная смерть гражданского с момента начала протестов в Гонконге, вызванных законом об экстрадиции. Семидесятилетний рабочий Отдела гигиены пищевых продуктов и окружающей среды умер в Госпитале Принца Уэльского в районе Шён Шуя.

Власти Гонконга продолжают выражать возмущение непрекращающимися актами насилия в специальном административном районе Китая. Несмотря на ряд уступок, протестующие продолжают радикализировать свой протест. Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд университетов и вузов Гонконга превратились в базы подготовки боевиков.

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