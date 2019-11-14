Гонконг, Китай, , 14:29 — REGNUM Университеты и вузы Гонконга стали базами и лагерями тренировок и подготовки радикалов, сообщает 14 ноября газета China Daily.

Вместо того, чтоб учить студентов и давать им полезные для общества и их самих знания, университеты Гонконга превратились в лагеря для боевиков, где они производят оружие и повышают свое мастерство в уличных противостояниях с полицией.

Студенты производят самодельные катапульты, с помощью которых запускают бутылки с зажигательной смесью и самодельные бомбы в правоохранителей. Одним из таких лагерей стал Гонконгский баптистский университет.

Имеются также и кадры, где студенты учатся применять оружие на практике: пользоваться катапультами и метать стрелы из луков для того, чтобы затем применить свои знания и умения против людей.

Все подобного рода видео как две капли воды напоминают то, что происходило на майдане в Киеве в 2014 году. Можно с уверенностью сделать вывод, что и там и там применяются аналогичные технологии уличного протеста с участием внешних сил, а протест в Гонконге выходит на новый уровень радикализации.