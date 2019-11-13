Москва, , 19:23 — REGNUM Ни Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, ни его представители пока не связывались с родственниками погибшей девушки, но ищут такую возможность. Об этом 13 ноября заявил его адвокат Александр Почуев на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Ещенко (фото со страницы девушки в Facebook) Facebook.com

По его словам, им предпринималась попытка пообщаться с родителями погибшей. Однако она не увенчалась успехом, потому что пока у представителей Соколова нет контактов родственников Анастасии. При этом Почуев отметил, что разговор может состояться уже сегодня.

«Мы предприняли попытку, но это дело щепетильное. Защита может даже сегодня принести извинения потерпевшей стороне. Соколов, думаю, это сделает это сам. Но со стороны защиты мы приносим извинения потерпевшей стороне, сожалеем. Понимаем, что предстоят похороны и хотели бы оказать материальную помощь. Но понятно, что никакими деньгами не смягчить трагедию», — сказал адвокат.

Почуев также отметил, что родители погибшей не были знакомы с Соколовым. Однако Анастасия не держала в тайне отношения с ним и, скорее всего, рассказала об этом своим родственникам.

По сообщениям петербургских СМИ, мать и отец убитой аспирантки посетили сегодня квартиру доцента Соколова, откуда забрали вещи своей дочери. Как рассказал отец девушки, уехать из Петербурга они не смогут, пока не заберут тело дочери.

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