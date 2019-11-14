Любин, 14 ноября 2019, 14:09 — REGNUM В польских тюрьмах содержится более 800 граждан Украины, заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщил 14 ноября телеканал 112.ua.
Дипломат не назвал точного количества случаев экстрадиции, но отметил, что их было много.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский гражданин, задержанный по запросу России в Польше, был отпущен польской стороной и вернулся на Украину.
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