Любин, , 14:09 — REGNUM В польских тюрьмах содержится более 800 граждан Украины, заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщил 14 ноября телеканал 112.ua.

«В тюрьмах сейчас сидит больше 800 человек», — сообщил он.

Дипломат не назвал точного количества случаев экстрадиции, но отметил, что их было много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский гражданин, задержанный по запросу России в Польше, был отпущен польской стороной и вернулся на Украину.

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