Киев, , 08:44 — REGNUM Участник гражданской войны в Донбассе, член неонацистской организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Мазур вернулся из Польши на Украину, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Благодаря чёткой и профессиональной работе органов украинской власти — офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции — Игорь Мазур (Тополя) вернулся на Украину», — рассказал он.

Геращенко отметил, что задержанного боевика отпустили после того, как украинское бюро Интерпола пожаловалось на «злоупотребления» со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Мазур был задержан на польско-украинской границе по запросу России в Интерпол. Мужчину подозревают в том, что в 1994—2000 годах он воевал против российской армии на стороне чеченских боевиков.

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