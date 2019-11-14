Баку, , 11:34 — REGNUM II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров начал работу 14 ноября в столице Азербайджана. Об этом сообщает информационный портал Москва-Баку.ru.

Как отмечают журналисты портала, проведение религиозного форума посвящено в этом году 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде и 40-летию его деятельности во главе УМК.

Сообщается, что в саммите примут участие делегации более чем из 70 стран со всех пяти континентов. На нем представлены 25 традиционных религий и течений.

Работа форума продлится до 15 ноября. Среди заявленных тем обозначены обсуждение проблем, связанных с различными проявлениями ксенофобии, защита прав детей и женщин, совместная деятельность религиозных лидеров с государственными структурами и другие.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви сообщила, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет участвовать в Бакинском саммите.