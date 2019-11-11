Москва, , 21:07 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в открытии саммита религиозных лидеров мира, который состоится в столице Азербайджана городе Баку. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Визит патриарха Кирилла в Баку намечен на 14 ноября, он примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. Также в рамках визита патриарх Кирилл совершит малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц, который расположен в городе Баку.

II саммит религиозных лидеров мира состоится в Баку 14−15 ноября. Организаторами саммита стали власти Азербайджана и управление мусульман Кавказа.

Мероприятие было приурочено к к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде, а также к 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. В саммите примут участие около 200 лидеров различных религиозных течений из разных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите патриарха Кирилла в Японию, которое состоится в сентябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Патриарх Кирилл запланировал в 2020 году посетить Японию