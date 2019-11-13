Москва, , 15:55 — REGNUM Жители России потратили на онлайн-сервисе AliExpress за два дня акции «День холостяка» — китайской аналог европейской «чёрной пятницы», рекордные 17,2 млрд рублей. Об этом 13 ноября сообщается в данных по продажам AliExpress, впервые раскрытых компанией.

«День холостяка» начался на AliExpress 11 ноября и, как следует из раскрытых данных, за два дня гражданами России было приобретено свыше 30 млн покупок на онлайн-сервисе.

«Это рекорд для российского AliExpress. (Такие) результаты — первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ всего месяц назад», — приводятся в сообщении слова гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.

Также уточняется, что чаще всего российские покупатели приобретали iPhone XR, вторым по популярности стал робот-пылесос iRobot, а третьим — 50-дюймовый телевизор Skyworth.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Роскачестве сообщили о том, что планируют запустить в ближайшее время платформу мониторинга интернет-магазинов.