Москва, , 11:12 — REGNUM Платформу мониторинга интернет-магазинов планирует запустить в ближайшее время Роскачество. Сообщение об этом было опубликовано 12 ноября на сайте организации.

В публикации отмечается, что миллионы граждан России делают покупки он-лайн, и этим нередко пользуются мошенники. В Роскачестве планируют выдавать добросовестным продавцам интернет-торговли знак качества.

Отмечается, что так уже поступают в Европе, присуждая достойным участникам электронного рынка знак «trustmark».

Также в Роскачестве сообщили, что это будет не разовое исследование, а постоянный мониторинг, в котором будут принимать участие эксперты и клиенты он-лайн сервисов. Покупатели смогут дать свою оценку качеству полученных товаров и услуг.

Сообщается, что запустить платформу планируется уже в ноябре текущего года, а полностью заработать она должна во второй половине 2020 года.

Напомним, в сентябре Генпрокуратура сообщила о росте в России почти на 70% числа преступлений, с использованием компьютерной информации и IT-технологий.