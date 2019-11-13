Бишкек, , 15:31 — REGNUM Посольство Германии в Киргизии прекратит оформление виз для Испании, Италии и Австрии с 1 января 2020 года, сообщает 13 ноября издание 24. kg со ссылкой на дипломатическое представительство ФРГ.

Отмечается, что визовое представительство по трем европейским странам в посольстве Германии выполнит заявки, полученные до 31 декабря 2019 года. Визы для посещения Испании, Италии и Австрии можно будет получить в посольствах в Нур-Султане.

Вместе с тем посольство Германии в Киргизии сохраняет визовое представительство для Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Швеции.

Напомним, в июле 2019 года в посольстве Германии в Киргизии возник конфликт из-за отказа в выдаче виз киргизским спортсменам для посещения соревнований в Испании. Тренер сборной Киргизии по вольной борьбе Русланбек Маджтинов выразил возмущение в связи с отказом.

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