Германия даст Киргизии грант €40,1 млн

Бишкек, , 07:36 — REGNUM Министр экономики Киргизии Олег Панкратов и посол ФРГ Моника Иверсен подписали соглашение о финансовом и техническом сотрудничестве, в рамках которого Германия предоставит киргизскому правительству грант в размере €40,1 млн (более 3,01 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба экономического ведомства.

Из этой суммы будет выделено:

на программу «Секторная программа по здравоохранению VI» — €9 млн (677 млн рублей);

на программу «Строительство социального жилья» — €8,5 млн (639 млн рублей);

на программу «Перспективы для молодежи» — €4 млн (301 млн рублей);

на программу «Содействие перинатальному здравоохранению» — €4 млн (301 млн рублей);

на программу «Содействие устойчивому развитию экономики» — €3,5 млн (263 млн рублей);

на программу «Содействие трудоустройству и профобразованию» — €3,5 млн (263 млн рублей);

на программу «Биоразнообразие и сокращение уровня бедности путем муниципальной эксплуатации лесных насаждений грецких орехов и пастбищ» — €2 млн (150 млн рублей);

на программу «Укрепление и использование услуг, имеющих значение для их качества» — €1,6 млн (120 млн рублей);

на программу «Сельское развитие на юге Киргизии» — €1,5 млн (113 млн рублей);

на программу «Фонд оплаты исследований специалистов» — €1 млн (75 млн рублей);

на программу «Секторная программа по здравоохранению VI — сопутствующие меры» — €1 млн (75 млн рублей);

на программу «Строительство социального жилья — сопутствующие меры» — €0,5 млн (37,5 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что, по информации немецкого посольства, в период с 1992 по 2018 год Германия предоставила Киргизии в виде грантовой помощи €340 млн (более 25,5 млрд рублей).

Отметим, что среди стран Европейского союза Германия выступает самым крупным финансовым донором Киргизии. Кроме того, правительство ФРГ предоставляет республике кредиты и гранты посредством программ ООН, Евросоюза, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.