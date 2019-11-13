Москва, , 13:43 — REGNUM Проведение военно-технического форума «Армия» в 2020 году будет совмещено с Армейскими международными играми (АРМИ). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по проведению шестого военно-технического форума «Армия-2020».

Как рассказал глава военного ведомства РФ, совмещенное мероприятие пройдет в августе следующего года. Это позволит увеличить популярность форума и повысит уровень представительства иностранных гостей и участников.

Шойгу также сообщил о результатах прошедшего форума «Армия-2019». На его площадке было подписано 46 госконтрактов на общую сумму более 1 трлн рублей, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре министр обороны России подвел итоги АрМИ-2019. На него пригласили команды из 85 стран. Первое место заняли военнослужащие из России, второе — из Китая.