Москва, , 12:52 — REGNUM Конкурсанты Армейский международных игр в 2019 году установили более 70 рекордов, заявил 3 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе соревнований было установлено свыше 70 рекордов, 40 из них принадлежат российским военнослужащим», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, партнеры России по СНГ — Казахстан, Белоруссия и Узбекистан — по итогам соревнования вошли в пятерку сильнейших. Первое место заняла Россия, второе — Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, АрМИ впервые были проведены в 2015 году, страной организатором выступила Россия. В этом году мероприятия проводилось с 3 по 17 августа в 10 странах. На игры были приглашены 85 стран.

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