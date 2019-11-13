Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM Новую программу по профилактике наркомании и противодействию наркобизнесу в Казахстане просят разработать депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) республики, сообщает 13 ноября издание Baigenews. kz со ссылкой на соответствующий запрос премьер-министру Аскару Мамину.

Депутат Канат Мусин считает, что заявления представителей министерства здравоохранения республики о снижении потребления наркотиков и уменьшении числа наркозависимых необоснованно преувеличены.

В запросе приводятся данные республиканского центра СПИД, согласно которым в 2017 году наркотики инъекционным путем употребляли 120 500 человек. Депутат считает, что эти показатели занижены, так как не учитывают наркоманов, употребляющих вещества другими способами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Тлеген Маткенов заявил, что МВД предложило установить уголовную ответственность за распространение наркотиков через интернет.

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