Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана предложило установить уголовную ответственность за распространение наркотиков «посредством электронных информационных ресурсов». Об этом 1 ноября заявил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД республики Тлеген Маткенов, сообщает «Казинформ».

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По его словам, министерство выступило с инициативой ввести поправки в ст. 299 (склонение к потреблению наркотиков) УК Казахстана и ст. 297 (сбыт наркотиков). Предлагается добавить квалификационный признак: «посредством информационных ресурсов».

Маткенов добавил, что за преступление в рамках новой квалификации по ст. 299 планируется ввести наказание в виде 8 лет лишения свободы, а по ст. 297 — 15 лет.

Напомним, 1 ноября Тлеген Маткенов заявил, что с начала 2019 года МВД Казахстана выявило более 5 тыс. сайтов по распространению наркотиков.

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