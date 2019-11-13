Москва, , 11:51 — REGNUM Граждан России, несмотря на достигшую в третьем квартале 2019 года максимума впервые за последние четыре года уверенность потребителей, по-прежнему обеспокоены ростом цен на продукты питания, а также проблемами в экономике. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.

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Так, в июле — сентябре 2019 года индекс потребительского доверия в России достиг 73 пунктов, прибавив четыре пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Однако при этом возросло число граждан, которые назвали состояние экономики поводом для беспокойства. Таковых оказалось 23% против 18% кварталом ранее, пишет РБК. В апреле — мае россиян больше волновали вопросы здоровья (29%). В третьем квартале этот показатель составил 23%.

Также снизились беспокойство россиян и по поводу роста цен на продукты питания (25% против 27%), хотя причиной тревоги его назвало большинство опрошенных.

Добавим, что в онлайн-опросе The Conference Board и Nielsen приняли участие более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, больше всего жителей России (68%) тревожит рост или возможный рост социальной несправедливости между людьми. На втором месте — риск возможного снижения личных доходов (63%). На третьем — отказ или сама возможность отказа в бесплатной медицинской помощи (58%).

Меньше всего российских граждан беспокоят: возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%).

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