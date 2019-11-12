Москва, , 10:41 — REGNUM Больше всего жителей России (68%) тревожит рост или возможный рост социальной несправедливости между людьми. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте — риск возможного снижения личных доходов (63%)Тревожные настроения преобладают среди россиян 45−59 лет (71%), на третьем — отказ или сама возможность отказа в бесплатной медицинской помощи (58%).

Меньше всего российских граждан беспокоят: возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%).

Опрос проведён 31 октября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация не является социальным государством, так считают более половины граждан РФ, опрошенных в ходе исследования АКСИО-8.

Подробности: Жители России не считают ее социальным государством: опрос