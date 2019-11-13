Ташкент, , 08:41 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана выявила причины повышения цен на формовой хлеб в республике, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что на стоимость хлеба повлиял рост цен на топливо, электроэнергию и газ. В частности, стоимость электроэнергии для производителей муки за два года выросла в 2,2 раза.

Кроме того, объем муки, выставленной на биржевые торги, непропорционален потребительскому спросу. В ноябре на торги было выставлено всего 144 тыс. тонн муки, или 54% от спроса потребителей. Недостающая часть муки производится частным сектором или импортируется из России, Казахстана и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить себестоимость производства хлеба в регионах республики. С 14 октября в Узбекистане введены рыночные механизмы в продажу зерна, муки и хлеба.

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