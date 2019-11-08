Ташкент, , 15:13 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить себестоимость производства хлеба в регионах республики, сообщили 8 августа в пресс-службе главы государства.

Вопрос роста цен на хлеб в Узбекистане был рассмотрен 7 ноября в рамках видеоселекторного совещания. Президент поручил хокимам (главам) областей, районов и городов взять на вооружение опыт Ташкента, а также принять все необходимые меры к обеспечению населения хлебом.

Кроме того, поручено своевременно выплачивать компенсацию социально уязвимым категориям граждан в размере 50 тыс. сумов (336 рублей), которая была введена после либерализации цен на пшеницу. В отдельных населенных пунктах поручено создать запасы муки и других продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября стоимость формового хлеба в Узбекистане выросла второй раз за месяц. Рост цен в среднем составил 200−300 сумов (1,35−2 рубля) или 12−20%.

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