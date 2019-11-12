Хабаровск, , 10:29 — REGNUM Сводная группа специального назначения состоящая из военнослужащих Восточного военного округа направилась в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Российские спецназовцы отработают порядок действий в городских условиях, передвижение по улицам, перемещения внутри зданий, в том числе при применении условным противником отравляющих веществ. Активная фаза учений запланирована на вторую половину ноября.

В дальнейшем российские спецназовцы совместно с группами других стран-участниц учения, будут выполнять специальные задачи по освобождению «заложников» в административных зданиях, автобусах, пассажирских самолётах, захваченных «террористами».

Как сообщало ИА REGNUM, представители полицейского спецназа России и Китая приступили к совместным тренировкам по борьбе с террористами.